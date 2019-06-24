恒指公司推4項備兌認購期權指數

恒生指數公司公布，今天(24日)推出四項備兌認購期權指數，旨在反映「備兌認購期權」投資策略應用於恒生指數及恒生中國企業指數的投資組合上之整體表現。同時，該公司亦於恒生滬深港通大灣區指數系列，新增一項名為恒生滬深港通大灣區高股息率指數。



備兌認購期權指數反映的策略是持有基礎指數(即恒指或國指)的股票組合同時沽出該指數的認購期權。基於這種策略會從沽出認購期權而獲得期權金，因此可以提供一定程度的下行保護。另一方面，投資在基礎指數的上升潛力則會因沽出認購期權而受到限制。



於不同行使價水平沽出認購期權會產生不同的下行保護及回報上升限制。這四項指數有平價和5%價外兩種不同行使價水平。

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