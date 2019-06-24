經濟前景悲！日本人慳家　超市消費連跌兩個月

日本媒體報道，日本連鎖店協會(JCSA)周一(24日)公布的最新數據顯示，當地全國連鎖超市5月銷售額雖然高達1.22萬億日圓，但按年減少0.7%，為連續兩個月差過去年表現，主因是日本消費者更慳，反映經濟及通脹前景更差！



整體而言，超市中佔逾六成的食物賣場，銷售額減少0.6%；過去陷入苦戰的豬肉及雞蛋等產品，也同樣減少2.3%。衣服類方面，男裝及女裝皆滯銷，下跌了1.9%；家電產品也減少1.2%。



數據反映日本消費者的消費意願低落，節約意識強烈，由於價格上漲，使他們減少了購買數量，或改買其他替代商品。



JCSA於1967年成立，會員涵蓋日本全國57家超市集團，共10,473家門市，包括永旺、宜得利、伊藤洋華堂、Summit、Maruetsu等知名連鎖超市。



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