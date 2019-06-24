【北水追蹤】 連續30日淨流入　買建行神華

港股全日好淡爭持，恒指收報28,513點，升39點。港股通全日成交額逾81.4億元，佔主板成交約11.6%，北水淨流入金額約7.8億元人民幣，為連續30個交易日錄得淨流入。



北水主要流入建設銀行(00939)、中國神華(01088)及華潤置地(01109)，其港股通分別錄得逾2.6億元；1.3億元及7,255萬元淨流入。



此外，過去一個月受北水追捧工商銀行(01398)，流入幅度顯見減少，其港股通(滬)錄得淨流出3,537萬元，而港股通(深)則錄得淨流入9,459萬元。



另方面，中銀香港(02388)、吉利汽車(00175)及安踏體育(02020)則遭到北水沽售，其港股通分別錄得1.28億元、1.24億元及9,503萬元淨流出。



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