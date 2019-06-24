日產內鬥升級！CEO西川廣人涉財務違規被質詢

外國媒體報道，日產汽車行政總裁西川廣人將接受特別董事會的質詢，據悉是與公司前董事格雷·凱利(Greg Kelly)對其涉嫌財務違規的指控有關。



6月初，凱利受訪時透露，西川廣人涉嫌財務違規，並指控他在2013年出售與薪酬掛鈎的股票時，將執行日期由5月14日改為5月22日，而在此期間日產股價上漲約10%，預計額外獲利4,700萬日圓(約合342萬港元)；同時，西川廣人還涉嫌使用公司資金購買住房。



日產汽車前董事長高恩因涉嫌財務違規問題被捕後，目前掌控公司董事會的人是西川廣人。惟日產股東會對西川廣人的管理表現並不滿意，在今年4月份的一場會議上，西川廣人還曾被部分股東要求辭職，不過日產汽車的治理小組一直建議他繼續擔任CEO。

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