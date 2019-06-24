理財Campus：美國40年數據話你知　經濟放緩揀咩資產？

美國聯儲局下月減息的機會高唱入雲，意味經濟放緩危機迫在眉睫，究竟現時投資者應如何部署？有基金公司翻查近40年數據，發現美國國庫券表現最穩定；亦有銀行業人士建議股債油金兼備的組合，以應對逆市。



●經濟篇：貿戰倘惡化 下半年更差

中美貿易糾紛時好時壞下，首當其衝是全球經濟。儘管美國今年首季國內生產總值(GDP)按年增長3.1%，但市場對次季GDP並不樂觀，摩根大通早前更狠削增長預測至僅1%。



富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光指，中美貿易戰令全球貿易減少，轉向內銷，近期一些經濟數據如採購經理指數，都反映中國、美國和歐洲的經濟增長正在減慢，若其後貿易戰惡化，市場預期下半年全球經濟情況將更差。



施羅德經濟師Martin Arnold表示，該行美國產出缺口模型顯示，美國經濟正從「擴張」轉向「放緩」階段，而上一個放緩和衰退期(市場一般把連續兩季GDP出現負增長定義為衰退)出現在2008年金融海嘯前後，共維持逾兩年。



經濟周期可分為「復甦、擴張、放緩、衰退」四個階段，過往經驗是經濟出現放緩後，有較大機會緊隨出現經濟衰退，但亦有可能未出現衰退並恢復增長。Arnold預期，今次美國經濟放緩，將迫使聯儲局啟動減息以支持經濟活動，令放緩期延長，避免出現經濟衰退。不過，若聯儲局對經濟危機不作任何應對，美國仍有可能踏入經濟衰退。



潘國光指，美國經濟自金融海嘯後復甦和增長為期約10年，進入放緩及衰退是遲早的事，差在由甚麼事件引發。經濟衰退也有其好處，可以清理過剩的產能、殭屍企業等，然後令經濟重新注入活力。



美股現仍維持高位，但市場開始憂慮美國經濟前景。潘國光指，一來近一兩年支撐經濟和股市的稅改效應將逐漸減退，二來美國不能像中國般可快速推行財政政策救經濟，故當經濟有放緩迹象，手頭上能做的只剩下減息。



不過與過往經濟下行周期不同，現時聯邦基金利率仍處歷史較低水平，聯儲局的潛在減息空間未必夠。當減息減至接近零之後，就要想其他方法刺激經濟。



●投資篇：商品平均回報14%最出色

經濟周期的四個階段會對不同資產表現產生重大影響，施羅德統計自1978年2月以來，美國的股票、政府債券、高收益債券、投資級別債券及商品在這些階段的平均表現。



Arnold指，在經濟放緩階段，美股的平均年回報率低於5%，是四個階段中表現最差，且波動性最高。另一邊廂，美國國庫券在放緩階段可取得約7%的平均年回報率，高於美國投資級別債券和高收益債券。至於取得近14%平均年回報率的商品表現最出色。惟他補充，過往表現未必能夠重複，且今次的放緩階段或會有所不同，因環球金融危機後的經濟復甦，是歷史上最長且最溫和的。



潘國光稱，經濟放緩下的投資，傳統智慧是買國債，現時10年期美國國庫券有2厘孳息率，仍算吸引。當前德國和日本主權債都處零息水平，不能排除美債或會步後塵。



他續指，當經濟環境轉差，企業經營會轉趨困難，不宜重注單一投資評級較低的企業債，即使想買也要一籃子地買，如透過基金分散到500至1,000張，降低公司有可能違約帶來的損失風險。



股票表現則較難估計，因儘管經濟差影響企業盈利，但印銀紙也可令股市上升，所以對於可承受市況波動風險的投資者，較佳做法是股債皆有。現在消息太多，他建議股票宜分散整個地區買，不宜單買個別板塊。



如果投資者驚印鈔印過龍，又或中東局勢升溫，組合內持有10至15%的貴金屬和石油也可。現金持有至安心和夠用的水平，亦可把握機會做定存鎖定利息。其餘為股票和債券，平衡型可股債各半，臨近退休的則可持較多債券。



查看近一個經濟周期部分資產表現，2008至2010年時的經濟放緩及衰退周期，以金價和債價大幅跑贏股市，當中紐約期金期內更急升逾70%。到其後經濟好轉，即2010至2018年間，美股表現最佳，標普500指數急升近一倍，且升勢至今未停，近日再度破頂。若要拉長一點來看，則高收益企業債券指數在經濟放緩及衰退以至擴張期，表現同樣出色，兩段時期分別升逾34%及57%。觀乎這個簡單分析，可以展示出多元化以及分散投資的重要性。



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