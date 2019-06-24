華為Mate X 2摺屏手機專利曝光

受美國封殺及其他技術問題拖累，華為摺疊屏幕手機Mate X至今仍未推出市場。不過，這並沒有影響該公司對摺屏機的研發。外媒報道稱，華為摺疊屏幕手機二代的Mate X 2專利曝光，並且有網民按該專利造出相關的渲染圖。從渲染圖中可見，較尚未開售的第一代Mate X，設計上更加圓潤，並且採用全新內摺方案，摺痕會更輕微。



此外，Mate X 2的相機依舊佈置於機身左上角，並採用豎排設計，從長度來看，很有可能採用四攝相機模組。



至於第一代Mate X摺疊屏幕手機目前正在進行公開發售前的最後測試。華為有關方面表示，Mate X採取全新的產品設計並支持5G，預計Mate X會在未來一至兩個月登場。但華為尚沒有正式給出官方的開售時間。



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