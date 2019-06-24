波動市怎保持頭腦冷靜？每日抽18分鐘做呢樣...

隨着全球貿易戰愈演愈烈，加上地緣政治危機不絕，金融市場時常大幅波動，令投資者壓力驟增，怎樣減壓讓自己保持頭腦冷靜十分重要！外國媒體就引述研究指出，方法原來很簡單，只要平均每日抽出18分鐘左右「親親大自然」就可以了。



研究指出，在跟進了2萬人的生活習慣後發現，只要每周抽出最少120分鐘(即兩小時或每日約18分鐘)「親親大自然」，將有助建立更好的體魄及更高的心理質素。值得注意的是，研究顯示，如果不足120分鐘，這與沒有「親親大自然」的人一樣，是不會有任何效果。



「親親大自然」的方法不是要深入熱帶森林或親自到郊野公園，普通充滿大自然氣息的公園、農林地、海灘也可。



研究指出，在所有能花上120至180分鐘「親親大自然」的人當中，有大約20%人感受到有更高的心理質素；逾60%人覺得自己更健康。



再者，同樣是行走50分鐘，在城市街道與大自然是截然不同！當人們花了相同時間後，只有在大自然行走的人覺得減緩了憂慮，提升了快樂水平。



因此，面對着金融市場眾多不明朗因素，不妨嘗試多抽時間「親親大自然」，令自己更能作出正確的決定，相信有意計劃買樓的人更須如此！

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