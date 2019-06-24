iPhone內地減價奏效　銷量連升5個月

外媒報道引述摩根士丹利分析師休伯蒂(Katy Huberty)稱，iPhone在中國的銷量連續第五個月按年增加。



她指出，蘋果公司(Apple Inc.)的市場佔有率近期有所增加，尤其在中國加速增長。她形容這是有建設性的數據，因為此前投資者擔心iPhone近期在中國的需求會大幅下跌。



她相信，iPhone需求穩定歸功於減價、內地增值稅調低，以及中國消費者信心上升。



不過，休伯蒂警告，Apple仍面臨國際經貿環境不確定性的影響，但她也提及一些有利前景，如2020年推出首款5G iPhone、新服務，以及iPhone更換周期逐漸穩定，這些是對Apple樂觀的理由。



報道又指，去年第四季iPhone出貨量一度下跌15%，Apple CEO庫克將之歸究於中國市場表現欠佳。今年4月，庫克又稱中國整體銷售狀況正在改善，但沒有公布iPhone銷售細節。



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