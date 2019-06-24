美股今次破頂欠說服力　市場睇淡未來6周回吐

外國傳媒報道，美股標指上周再創新高，為過去17個月以來第4次。不過，這4次創新高的特色是每次都不是大幅破頂，只是輕微創紀錄，幅度在3%之內，介乎標指2,872至2,950點。更重要的是，今次美股破頂的理據似乎更欠說服力，有70%機會在未來6星期回吐。



回看2018年1月，美股破頂的理由是「全球經濟同步增長及巨額減稅」；之後同年9月是「企業盈利增長20%及美國經濟增長達3%」；今年4月是「聯儲局放鴿及憧憬中美貿易談判很快達成協議」。



不過，上周破頂則看似十分牽強，除了理據與今年4月差不多之外，其他因素皆不利股市。例如10年期債息跌至近30個月最低，反映市場避險情緒升溫，應該不利股市；作為經濟前瞻指標的製造業數據呆滯，預示未來經濟增長有限，令股市又欠缺一個有力的理據支持。與此同時，今次股市升浪由「防守股」帶動，金價亦突破近6年新高。



目前標指的預測市盈率升至16.5倍左右，令派息比率跌至與10年期債息一樣，由於投資債市風險低，更使股市欠缺吸引力。



因此，分析員普遍看淡股市。專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group發現，根據往績，標指在截至6月24日當月累升最少15%曾發生過9次，當中只有5月能在接下來的7月及當年餘下時間保持「正回報」，意味後市繼續向好的機會一半半；若更深入地看，如果標指一周升最少2%並曾在當周創新高的話，接下來有70%機會在未來6星期偏軟。

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