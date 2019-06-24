零售業難捱！英國智庫︰消費者開支增幅料6年來最低

外國傳媒報道，安永會計師事務所贊助成立的智庫組織EY ITEM Club表示，預測英國2019年消費者支出的增長，將會是6年來最低，為零售業界帶來更大的壓力。



該組織估計，消費者開支總額將較去年同期增長1.6%，增幅高於2019年英國經濟增長預測的1.3%。該組補充指，由於2018年下半年至2019年年中，就業情況改善及實際收入增長的效應，帶動消費者開支增加；惟上述效應未來將會趨弱。



EY ITEM首席經濟顧問Howard Archer表示︰「雖然2018年末至2019年初的消費者信心遭到削弱，跌至2013年中期以來的最低水平，但個人財務狀況及消費意願普遍比經濟預測好得多。」



另外，該組織預測，2019年就業增長率將由去年的1.2%跌至1%；至2020年更會跌至0.6%。



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