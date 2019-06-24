大吉利是！標指6月表現暫史上第6佳　不過...

由於中美貿易戰在5月6日升級，美股5月表現差透，踏入6月時，市場人士也不看好，惟隨着大炒聯儲局減息及中美貿易談判重現曙光，美股標指上周創下新高，本月截至上周五(21日)累升約7.1%，暫為史上表現第6佳的6月份。不過，往績就未必利好，而且正值「大蕭條」時期，可謂「大吉利是」...



要數標指史上表現最好的6月，為1938年，當月標指勁飆24.7%，之後7月至年底再升14.27%。



史上第2好是1931年，當月標指狂升13.9%。不過，標指之後7月至年底狂瀉45.25%。第3佳是1933年，當月標指上揚13.17%，惟之後7月至年底累跌7.42%。第4佳1929年6月，當月標指大漲11.24%，惟之後7月至年底勁跌22.34%。



不過，若心水清，無獨有偶，上述4次皆在「大蕭條」時期！



之後的史上第5佳是1955年，當月標指上升8.23%，之後7月至年底再漲10.85%。那個年代全球仍戰火連連，更發生了匈牙利革命。

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