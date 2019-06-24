【深度解構】單月逾百公司盈警　預示下半年更大鑊

中美爆發貿易戰對整體經濟及上市公司業績的影響正逐步浮現！《東網》統計顯示，截至周一(24日)為止的過去約一個月，有超過100家香港上市公司發出盈利預警，較去年同期明顯增加；相反，期內發盈喜的只有逾30家。「基金教父」雷賢達直言，上市公司今年下半年及明年的業績有可能更差。



綜觀過去約1個月發盈警的上市公司，原因除了內地工人成本增加、融資成本上漲加重經營負擔、應收帳或欠款回收受阻等之外，中美爆發貿易戰及環球經濟不明朗是不少公司發盈警的理由。其中，新加坡精密設備製造商光控精技(03302)預期今年上半年業績轉盈為虧，原因是中美爆發貿易戰，導致客戶押後製成品交付時間及客戶訂單減少。



與此同時，主要業務包括女裝成衣製造及銷售的同得仕(00518)，本月中發表通告預警截至今年3月底止年度股東應佔虧損增加，其中一個原因是，公司核心製造業務在中美貿易戰的環境下持續虧損。



面對發盈警上市公司數目遠較發盈喜為多，雷賢達表示，香港上市公司盈利預測遭調低不足為奇，直言下半年及明年情況可能更差。他指，如果中美兩國無法就技術轉移等分歧達成協議，互徵關稅「可能只係開始」，而貿易摩擦帶來的不確定性將打擊企業投資、招聘及個人消費信心。



他又說，即使沒有貿易戰，中國經濟增長都會放緩，因為過往信貸高速增長難以持續，如果不處理會有嚴重後果，因此當局推出的寬鬆政策只能有限度地刺激經濟。



雷氏續稱，儘管各國放寬銀根會為股價帶來支持，但背後是總需求與企業盈利不振，「盈利唔跌已經好彩」，股市估值難望持續擴張，反而盈利前景堪憂，港股估值恐進一步萎縮，「美股持續上揚係因為企業整體股息回報率，於債息下跌的情況下擴大，但能唔能夠維持都係睇盈利，如果唔得一樣要跌。」



另外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上市公司下半年業績難寄予厚望，盈利預測遭調低引發的估值收縮，是港股中、長線走勢一大風險。不過，雖然美國對已經加徵關稅的中國進口商品，會撤銷的機會不大，但對業績的影響或開始反映，而且市場本就不樂觀，投資者無需太淡，「當然如果美國對餘下約3,000億美元中國進口商品加徵關稅，中美貿易談判破局，咁冇得講，但暫時覺得機會唔大。」



他認為，科技、製造及出口板塊無疑會首當其衝受影響，食品股及基建股等貿易戰敏感度較低的板塊應較具防守力。



東驥基金管理董事總經理龐寶林亦表示，投資者毋須過分悲觀，因為部分企業盈利預測下調早前已經反映，而且今年內地實施減稅降費措施後，內地民眾及企業均受惠，加上美國總統特朗普十月底開始聚焦明年大選工作，故相信有需要最遲於今年底前與中國達成貿易協議。



他又指，美國尚未加徵關稅的餘下中國進口商品中，大部分為輕工業，由於價格太便宜，美國商家難尋找替代品，而且外商搬廠或需兩至三年時間，同時相信只會是後備性質，不會完全撤離中國。



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