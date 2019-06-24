新盤UPDATES：單日錄多宗逾億元成交

新盤市道暢旺，單日連錄多宗逾億元的大額成交，亦有樓盤以項目新高價售出。至於未發售的新盤同樣反應熱烈，認購登記數字持續增長。



●雙破頂！御龍山頂層天池複式戶7600萬沽 每呎逾3萬

據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)沙田御龍山今日(6月24日)沽出第9座63及65樓B室連兩個車位。該單位屬頂層連天台及泳池複式戶，面積2,488方呎，採五房三套間隔，設有1,105方呎平台，是次成交價7,600萬元，成交呎價約30,547元，料同創項目成交及呎價新高。項目累售1,374伙，累積套現143億元，項目尚餘1伙頂層連天台特色戶。



●柏蔚山三房戶4478萬沽 創同類新高

新世界發展（00017）的北角柏蔚山，沽出2座32樓C室，屬項目最後一伙三 房戶，實用面積1,066方呎，成交價4,478萬元，呎價42,008元，兩價均創項目同類新高。

樓盤由開售至今累售549伙，佔可售單位近9成，套現逾130億元。



●Mount Nicholson連沽兩座洋房 成交價逾11億元

由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第二期，剛售出21號及22號洋房，成交價分別逾5.3億及逾5.8億，呎價分別為85,188及82,889元，共涉逾11.1億元。

發展商以招標形式推出Mount Nicholson第一期12號及20號洋房，屬項目最後兩間屋，招標日期為7月4日。



●紅山半島洋房逾1.1億沽

一手住宅銷售資訊網資料，華懋等旗下大潭紅山半島棕櫚徑129號洋房透過招標方式售出，成交價逾1.1億元。上址實用面積2,788方呎，另連平台及庭院分別面積365與977方呎，呎價39,509元。



●GRAND MONTARA再加推101伙 平均呎價逾1.5萬

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA再提價1%至1.5%，加推4號價單，涉及101伙，扣除最高22.5%優惠後，售價599.8萬至1,351萬元，呎價13,926至18,419元，平均呎價15,491元。

他預計，今日(24日)將錄超過5,000個認購登記，最快日內上載銷售安排，並於周末開售；而是次入票者中近100%採用網上登記，至今有近100個大手客，客源分布方面，佔約半數來自東九龍，亦有約20%來自港島，近70%為向隅客。

該盤已推出的404伙，平均呎價14,749元，當中近三成單位售價低於800萬元。該批單位市值約49億元。



●新盤部署：錦田北山水盈最快下季推售

路勁地產聯席主席單偉彪表示，旗下元朗錦田北住宅項目命名為山水盈，屬集團於香港第一個樓盤。集團未來尚有兩個項目，包括黃竹坑站上蓋第一期及屯門管翠路項目。

該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲補充，山水盈由9幢住宅大樓組成，每座13層高，約75%為三房套連工室間，另設29座洋房，合共提供331戶，現時正等待預售樓花同意書，展銷廳及示範單位接近完成，預計下一季推出市場。



●逸瑆加推18伙周五發售

據一手銷售資訊網資料，市區重建局等筲箕灣逸瑆上載全新價單，扣除最高優惠，售價由約606.3萬至831萬元，呎價21,199至21,620元。該批單位將於本周五發售。



●龍譽新增兩宗交易未有進展個案

據一手銷售資訊網資料，保利置業集團（00119）啟德龍譽錄兩宗交易未有進展個案，其中1A座36樓E室，成交價951.64萬元。至於碧桂園（02007）旗下馬鞍山泓碧亦錄同類個案，項目的第3座8樓G室，原於本月15日沽出，成交價704.2萬元。

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