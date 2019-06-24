瑞銀警告：中美本周倘「反枱」　全球即衰退及熊市

外國傳媒報道，瑞士銀行最新警告，一旦中美於周五及周六(6月28至29日)舉行的二十國集團(G20)領導人峰會「反枱」，全球將陷入經濟衰退。



該行指出，只要貿易戰再升級，即美國「晒冷」向所有中國進口貨品加徵關稅，料全球經濟增長將在未來6季被削減0.75個百分點，足以令到環球陷入「溫和衰退」，情況猶如2011年歐債危機、1980年代中期石油危機，以及1990年代墨西哥金融危機。



細分來看，美國經濟增長將遭削減約1%；中國則被削減1.2%；歐元區則被削弱0.74%。全球股市恐會大瀉20%，即陷入熊市，當中美股跌幅將較歐洲及新興市場溫和。



由於中美「反枱」累及經濟，瑞銀預期，美國聯儲局要在7月大幅減息1厘，10年期美國國債孳息率料大跌至1.3厘的紀錄新低。

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