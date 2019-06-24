中國「不可靠實體清單」快出台　呢間公司大鑊了？

在美國對華為實施「封殺令」後，中國亦計劃祭出「不可靠實體清單」作為反擊，並指具體措施即將出台。而據內地官媒最新表示，美國快遞公司FedEX很可能會在該名單上。



FedEX繼早前把華為的包裹誤寄往美國的事件曝光後，最近再有外媒報道，FedEX拒絕將一部華為手機由英國運送往美國，並將包裹退回。事件被公開後，FedEX就此事致歉並稱是運作錯誤導致。



內地官方媒體的海外版亦就有關事件作出報道，並引援專家表示，FedEX很可能會被列入不可靠實體清單。其後，有關媒體在社交網站上轉載該報道，再提及FedEX或將被列入清單，並指「中國網民不接受FedEX的道歉。」



內地當局早前公布，正擬定「不可靠實體清單」，並稱主要針對一些企業，它們違背市場原則、違背契約精神，出於非商業目的對中國企業進行斷供或者封鎖，給中國企業的合法權利造成損害，可能還會危及中國國家安全和社會公共利益。



約在逾一周之前，商務部發言人曾表示，不可靠實體清單制度正在走必要程序，具體措施將於近期公布。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm