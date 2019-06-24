茅台股價直撲1千人仔　市值贏埋中石油！

賣茅台酒好過賣石油？真係唔到內地股民唔信，A股「股王」貴州茅台(600519.SH)噚日股價直撲1,000元(人民幣‧下同)大關，曾高見999.69元，收報987.1元，又創上市以來收市新高，總市值更高達1.23萬億元，超過中國石油A股(601857.SH)嘅1.21萬億元。



茅台市值高過中石油都唔係冇道理，睇佢哋舊年粒數就知啦，淨係毛利率超過90%，又真係入多多油都好難追。雖然兩間公司都係Sell液體，但國內傳統汽車紛紛轉做新能源之際，偏偏內地同胞就爭相狂飲白酒，外資又狂吸白酒股，所以兩隻A股近年嘅股價走勢一直有好大反差，亦唔係冇原因！



家陣茅台講明豪派股息，每股仲派息14.539元，搞到唔少股民趕喺呢兩日股權登記嘅最後限期(27日)前買貨等收息，帶挈茅台股價「破千」指日可待。反觀中石油A股，近期股價曾創過上市以來收市低位6.88元不在話下，仲不時徘徊7元左右。現時，茅台的股價已高中石油A股140倍之多！



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