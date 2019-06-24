樓價UPDATES︰昇薈減價5%沽　錦英苑削10萬仍創今年新高

6月份整體交投減少，部分買家趁機議價入市，東涌昇薈有單位減價約5%後易手。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角丹拿花園有單位放盤不久即獲承接，該盤3座高層E室，實用面積658方呎，以三房包括套房間隔，屬樓王單位，鮮聞放盤。業主開價1,380萬元，放盤僅3小時，極速以1,338萬元易手，實用呎價20,334元，單位十二年升值約1.6倍。



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九龍區



●慈雲山居屋慈愛苑愛裕閣中層8室，剛以約530萬元轉手，以實用面積506方呎計，實用呎價約10,474元。呎價料創同類市場新指標。而原業主於一一年以174萬元入市，帳面賺約356萬元。



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新界區



●六月份整體交投減少，部分買家趁機議價入市。東涌昇薈3座高層E室三房戶，實用面積962方呎，原叫價買家見近期觀望氣氛濃，藉此向業主還價，議價後獲減約70萬元，以1,298萬元成交，實用呎價13,493元。



●大圍盛薈錄內地學生合租個案，該單位為1座低層SD室，實用面積686方呎，以三房包括套房設計，以2.58萬元租出，實用呎租37.6元。若以業主一○年購入價754萬元計，回報率約4.1厘。



●馬鞍山居屋錦英苑G座中層8室，實用面積401方呎，本月初叫價540萬元放盤，減價約10萬元後，連地價以530萬元獲買家承接，實用呎價13,217元料為屋苑今年最高個案。



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