夜市UPDATES：等G20峰會！美股無方向　港夜期低水

投資者觀望周五及周六(6月28至29日)舉行的二十國集團(G20)峰會，以及聯儲局主席鮑威爾周二(25日)講話，美股周一(24日)上升乏力，早段高開後回落。道指目前報26,765點，升46點；標指報2,949點，跌1點；納指報8,022點，跌8點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報28,455點，較周一現貨收市低水約58點。港股夜期則報28,447點，低水66點。



美國總統特朗普周一又在其社交媒體Twitter帳戶發功，表示美國需要減息和寬鬆政策。恰巧鮑威爾及聯儲局「第3號人物」、紐約聯儲銀行行長威廉斯會在周二發表講話，市場正密切觀察他們會否重申上周議息會議的「鴿派」立場。在減息預期下，反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數持續弱勢，曾跌破96，創逾3個月以來新低。



全球「最強大戶」貝萊德指出，聯儲局可能將在7月減息，但預計不會在2020年前實現4次減息、每次0.25厘的預期。



歐洲方面，市場同樣預期歐洲央行會減息，目前80%受訪分析員料最快9月，亦有1/3人認為是7月。歐股個別發展，英國富時100指數升0.08%，法國CAC指數跌0.11%，德國DAX指數跌0.54%。



美伊局勢暫沒有惡化，國際油價回落，布蘭特期油跌破每桶65美元，跌幅0.47%；紐約期油報每桶57.44美元，跌幅0.23%。



貿易戰方面，瑞士銀行最新警告，一旦中美於二十國集團(G20)領導人峰會「反枱」，美國「晒冷」向所有中國進口貨品加徵關稅，料全球經濟增長將在未來6季被削減0.75個百分點，足以令到環球陷入「溫和衰退」，情況猶如2011年歐債危機、1980年代中期石油危機，以及1990年代墨西哥金融危機。全球股市恐會大瀉20%，即陷入熊市，當中美股跌幅將較歐洲及新興市場溫和。美國聯儲局要在7月大幅減息1厘，10年期美國國債孳息率料大跌至1.3厘的紀錄新低。



【21:30】憧憬中美元首在本周稍後的二十國集團（G20）峰會會晤，或有助紓緩兩國緊張的貿易關係，美股周一早段靠穩，道指高開63點，報26,782點，納指漲15點，至8,047點。



Lombard Odier首席環球策略員Salman Ahmed指出，目前市場焦點在G20峰會，雖然高風險資產價格上升，但升市持續要視乎峰會能否確認取得突破。



富國銀行證券股市策略主管哈維認為，市場仍未全面反映聯儲局的減息行動，相信股市升勢會持續。他指出，聯儲局轉鴿，孳息曲線開始傾斜，令股市估值相對吸引。哈利是華爾街大好友之一，給予標指的今年底目標為3,088點，較現時紀錄高出5%，不過他不足兩個月前才轉軚睇好美股，當時稱其標指2,665點年底目標太低。



聯儲局上周五發表大型銀行年度壓力測試的首階段結果，顯示所有18家大型銀行均通過測試，當中高盛及摩根士丹利的表現較去年改善。高盛及大摩股價早段報195.94美元及43.58美元，升0.12%及0.28%。



其他股份方面，音樂串流服務商Spotify遭Evercore ISI調低投資評級，由「與大市同步」降至「跑輸大市」，目標價亦由125美元削至110美元，認為現時市場的盈利預期過分樂觀。Spotify早段報145.39美元，跌1.97%。

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