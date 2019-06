乙醇設備製造商中科天元母公司China New Energy擬於主板上市,東興證券為獨家保薦人。



初步招股資料顯示,China New Energy為乙醇生產系統技術綜合服務提供商,主要從事乙醇燃燒及酒精飲料的設備生產,業務覆蓋中國、俄羅斯及加拿大等地,去年度純利錄4,582.1萬元人民幣,按年微升0.35%。



中科天元於2011年在英國倫敦交易所上市,上市代號CNEL。而China New Energy亦曾於2006年在美國英國PLUS報價市場上市,2009年退市。



另外,Joyce Boutique(00647)就重組新控股公司以介紹形式上市,亦已上載初步上市文件。

