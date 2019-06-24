波司登遭狙擊市值蒸發60億　專家：出現人踩人

不足一個月，又有「空軍」來港搵食！沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)年內首度出手，周一(24日)發表報告狙擊內地羽絨股波司登(03998)，拖累其股價停牌前大幅下挫近25%，創超過三個月新低，並成為周一第三大跌幅股份，單日市值蒸發逾60.97億元。



波司登股價輕微低開，早段股價未見異動，在開市價2.28元水平徘徊。惟至十時許，其股價突然插水，跌至近1.85元，挫近兩成。博力達思於早十時半發表沽空報告，拖低波司登股價，一度見1.65元低位，最多跌逾28%。波司登至上午十一時十六分起宣布停止買賣，停牌前跌幅收窄至24.78%，收報1.73元，創3月以來新低，成交額3.27億元。



資料顯示，波司登的沽空活動於過去一個月有轉趨活躍迹象，近兩個月平均維持在一成以下的沽空比率，於上月底開始明顯增加。截至周一為止的10個交易日內，有9個交易日該公司的沽空比率超過15%，又有3個交易日超過3成以上，當中以本月17日最顯著，達37.45%。周一波司登沽空金額錄5,805.6萬元，佔成交額比例近17.75%。



在沽空報告中，博力達思質疑波司登偽造財務數據，並牽涉內幕交易，又指其股價價值實際為零。波司登回應，強調沽空報告內容與事實不符，公司基本面無任何變化，將保留法律追究權利，並會進一步刊發澄清公告回應。



博力達思研究由著名沽空機構格勞克斯研究(Glaucus Research)創辦人之一的Matthew Wiechert於去年成立，格勞克斯過往曾狙擊過11隻港股，而Wiechert前拍檔Soren Aandahl亦在去年自立門戶成立沽空機構「殺人鯨」(Blue Orca Capital)，僅成立一星期便狙擊新秀麗(01910)，又於上月30日狙擊安踏體育(02020)。



官方資料顯示，博力達思去年曾狙擊過恒安國際(01044)、中新控股(08207)及浩沙國際(02200)。



宏高證券投資經理梁杰文表示，凡有沽空機構出報告，不論理據如何，都會引起市場恐慌，出現人踩人而股價急插的情況。投資者此時買入是投機的行為，是否值博大家自行判斷。以波司登為例，近一年股價由1元樓下累升至2元之上，升幅不少，遠遠跑贏大市，股價有調整亦合理。



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