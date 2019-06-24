財經評論：全球憧憬再灌水　同一結局難重演

近日環球股市大幅反彈，主要是炒作央行勢再向市場灌水。有大行透露，市場憧憬的不只是聯儲局減息，而是同時提前停止縮減資產負債表(俗稱「縮表」)，即暫停減持美國國債，變相向市場泵水，再加上歐央行或重啟量化寬鬆，驟然間讓市場回想起2009年經驗，隨即推高資產價格。不過，今次同一個劇本恐悲劇收場！



按華爾街近日分析，單單靠聯儲局「放風」減息是不足以讓股市一飛沖天，目前的升浪是市場估計當局會雙管齊下，將原本9月才停止「縮表」，推前至7月與減息同步實行，以達致挽救經濟的效果，原因在於若只減息而不同時停止「縮表」，是很難自圓其說，情況猶如一邊駕車踩油門，一邊卻按煞車掣。因此，這或許才是美國股市上周能再創新高的重要原因。



事實上，歐央行行長德拉吉上周突然「放鴿」後，市場已認定當局最快7月或9月就會大規模放水，聯儲局為了不讓美元過強，勢要被迫行動。更重要的是，若市場錯誤解讀歐央行放水時機，相信相關官員必會澄清，惟事實是副行長翌日更明言不排除重推量化寬鬆。結果讓投資者更放心炒作，同時印證聯儲局絕對有可能「雙管齊下」。



值得留意的是，美國總統特朗普周日接受美國媒體訪問時，對聯儲局主席鮑威爾的敵視態度有軟化迹象，公開表明雖然有權將鮑威爾降職，但從未威脅這樣做，亦沒有再批評當局盲目收水。其表態昭然若揭，似乎對快將減息及停止「縮表」信心滿滿，毋須再特意指罵。



不過，同一個劇本，會否再現同一個結局？回看全球放水始於2009年聯儲局推出量化寬鬆，之後各大經濟體跟隨，多年「水浸」導致了各國負債暴升、資產價格虛浮、貧富懸殊加劇、民粹主義活躍，種種後遺症讓不少國家埋下「金融炸彈」，債務更升至不可持續的水平。



如今，劇本再次成形，一旦歐美短期內帶頭放水，其他大型經濟體必然跟隨，結局又會如何呢？除了上述的後遺症有機會惡化外，目前有了2009年經驗，各國政府有歷史可依，勢不會再被美國牽着走，使短期內爆發貨幣競爭貶值的機會增加，在經濟未有起色前，潛藏的「金融炸彈」就已率先被引爆了。



投資者面對資產升浪，更須弄清形勢！當人人皆知2009年劇本的結局，今次必然會重演嗎？如果2009年持有現金、不買資產是錯估形勢的話，如今又是否買入良機？值得三思。



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