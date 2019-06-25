古勝：藥股估值重歸理性

港股表現反覆偏軟，恒指全日波幅唔夠三百點。看來期指結算以及中美元首會談前，投資者都選擇駐足觀望，唔做唔錯！但無可否認的一個事實是，似乎市場的態度觀望得嚟係傾向正面，故見恒指喺28,500點暫未見引發太大的獲利沽壓。如是者，好、淡都有所顧忌，呢兩日指數好大機會維持窄幅波動，等啲倉位儲得咁上吓，先至會再有收割行動。



股王騰訊控股(00700)股價升至接近50日線(現處360元)水平現沽壓，暫在355元水平整固。中短線影響股價因素包括母公司分拆行動、阿里來港第二上市起分流資金效應等，短期料仍需時整固，若是浪確認受制於360元，冇打算長期作戰，可考慮轉換短炒對象，候低再作部署。



市況沉悶，缺乏炒作焦點，部分資金試圖翻炒藥業股，但未成大氣候。中國生物業製藥(01177)股價一度重上8元樓上， 高位見8.04元，後回吐至7.8元水平徘徊，埋單計升2%，報7.85元。石藥集團(01093)股價上過12.48元就止步，升幅不到1%。理論上，內地咁大個市場，且人口老化，醫藥行業應該大有「錢」途，只是國策要降藥價，直接拖低藥企利潤，搞到藥股估值要由天堂落番人間



不過，老古認為，藥股雖告別超高利潤時代，但穩定增長的利潤前景仍不失吸引力。如石藥的業務前景可予憧憬，以一家具創新藥能力的藥企而言，往績市盈率在20元樓下值得分注逢低收集，現價往績市盈率21倍，息率1.4厘。想買貨，可以耐心多等一會。



部分內房股表現跑贏大市，皆因內地部門公布包括港、澳的境外人士在珠三角九市的應課個人稅率與香港看齊，其他會由政府補貼。市場憧憬多咗境外人士回區內發展，將可帶動住房需求，故見雅居樂(03383)、華潤置地(01109)、中國奧園(03883)股價均高收作結。不過，所謂兩地一小時生活圈，香港打工仔仍須要時間消化，尤其係呢期中、港矛盾又再成為社會動盪的議題，莫說要北上生活。所以呢個概念，炒極都喺有個譜。



不過，股市係講氣氛，若然真係睇好內房股，老古依然覺得物業管理股更可取，尋日板塊表現普遍做好，佳兆業物業(02168)、彩生活(01778)及祈福生活服務(03686)升幅均逾半成。論人氣，若論交投，碧桂園服務(06098)成交額最大。



順帶一提，好快又到半年結的時候，可以留意基金的粉飾窗櫥效應。繼續睇好友邦保險(01299)、另可關注領展房產基金(00823)、港鐵公司(00066)、工商銀行(01398)及香港交易所(00388)。



東方產經專欄作者 古勝

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