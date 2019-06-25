林嘉麒：慎防港股淡友反擊

踏入6月份最後一周，投資者焦點放在G20中美元首見面，而某程度上市場有一定的憧憬，皆因恒指反覆於50天線與100天線，處於6月高位整固，更是連續4個交易日內波幅不足300點，反映市場在極度觀望的情況下等待進一步消息。



現時，恒指在技術走勢上亦處於一個矛盾的情況。一方面，10天線再度升穿250天牛熊線，10天線位於27,793點；另一方面，50線亦跌穿100天線，100天線水平是28,535點，周一(24日)恒指亦曾挑戰過此水平。在好淡爭持下，下一走勢有得又有失。上方恒指一旦成功突破28,535點，向好勢頭可再出現；相反，10天線27,793一日能夠守好，也不宜作進一步看淡的部署。既然百分率相若，無論是做好或做淡，也不建議偷步部署。



不過，以現時局勢，中美會談能夠達成市場認為是好消息的機會不高。中方方面，儘管中國外交部部長助理張軍指出，中美兩國團隊正在為習近平和美國總統特朗普的會面做準備，正在為下一步的溝通問題進行討論，但同時表明，中國支持多邊貿易主義，反對保護主義，中方支持世貿組織改革，增加權威性，以及為各國構建非歧視投資環境而努力，並要求完全撤銷早前實行的關稅。相對早一輪貿易磋商，中方態度明顯強硬，明確了撤銷的要求，增加了落實協議的難度。



美國方面，特朗普作為主動打電話的一個，近日再次表示，美國從追加中國進口關稅中獲利巨大，而且沒有對通脹產生太大的影響，對從中國獲得幾十億、幾十億的美元，表現欣喜。如此這般，要他撤銷關稅，他會說「I am unhappy with that」。再者，近期美國超過600間公司聯名致信特朗普，以增加美國就業機會和降低企業成本為由，支持政府對中國商品加徵關稅。在打電話前，在美國有關於貿易關稅的聽證會上，出現過不少反對聲音。現時，特朗普聽到支持聲音了，讓步的機會也減低了。



況且，這一輪的附帶事件多。由華為事件起，特朗普會討論加拿大人被中國拘留事件；美國商務部近日將多間從事軍事用途的中國超級電腦公司及一間隸屬於中國政府機構列入國家安全實體清單，現在涉及國家大事多，要拆解絕不容易。本周四是期指結算，6月好友反擊成功，收手機會高，當然要先留意轉倉部署，淡友反擊在即，你又準備好了嗎？



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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