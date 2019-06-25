東亞信用卡滿意度連續3年包尾

研究及諮詢機構J.D. Power發表信用卡滿意度調查報告，李國寶任主席的東亞銀行(00023)繼續「包尾」，評分更低於行業平均水平5.73%，連續3年為滿意度最低的香港銀行。



報告指出，是次研究於4至5月間訪問了2,770名信用卡用戶，以發卡機構與客戶互動、優惠及服務、獎賞、信用卡條款等條件作標準，發現信用卡客戶整體滿意度按年升12分，至715分(以1,000分為滿分)，而東亞銀行僅錄得674分排第9位，是唯一低於700分的銀行。



大型銀行亦非客戶最滿意的發卡機構，滙豐銀行及恒生銀行(00011)僅排第2及第4位，中銀香港(02388)滿意度僅勝東亞29分排名第8位。報告又提到，近4成香港信用卡用戶在持卡首年內，便可能轉投其他發卡機構。



隨着電子支付興起，61%香港信用卡用戶持有3張或以上的信用卡，同時手機電子錢包的滲透率亦按年大增12個百分點至64%，反映本地支付市場競爭激烈。J.D. Power全球商業訊息-亞洲及澳洲地區執行主管詹興源表示，消費者的支付選擇愈來愈多，發卡機構需要與客戶積極互動，才能成為首選的支付方式。



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