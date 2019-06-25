因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，除貨運量連跌7個月，並預警客運收益放緩外，多家券商發表報告點出國泰前景面對的多項不利因素。其中，高盛大幅調低國泰未來3個年度盈利預測逾30%，並大削其目標價逾一成。



國泰股價周一(24日)捱沽，最多下挫3.35%，低見11.54元，創本月盤中最大跌幅，收市仍跌1.17%，報11.8元。



該公司上周四公布5月營運數據的同時，管理層預計未來數月的客運收益有放緩迹象，指市場對旅遊需求下降，尤以長途航線為甚，令整體收益率嚴重受壓。公司隨後於上周五與分析員舉行會議，高盛發表報告引述國泰管理層表示，基於地緣政治不確定如貿易關稅等影響，短期業務前景不明朗。



高盛指出，由於國泰近月營運數據，加上管理層確認客運及貨運收益率持續受壓，因此下調公司2019至2021年每股盈利預測，降幅由30.9至33%不等。該行並根據企業價值除以總現金投資的估值方法，調低國泰12個月目標價約11%，由18.2元大削至16.2元。



滙豐環球研究亦發表報告指，國泰前景面對多個不利因素，除收益率惡化外，美元強勢會進一步削弱其競爭力，以及近期人民幣疲弱將損害來自國航(00753)的貢獻。以上種種不利因素，將令國泰轉型計劃的達標時間或較原本預期長。該行認為，國泰今年下半年的表現會較上半年更弱，雖維持對國泰2019至2021年度的盈利預測，但該預測較市場平均預期低13至26%，另維持其目標價12.6元。



另外，大和報告則指，面對近日香港社會氣氛緊張，國泰管理層預計會拖累來港旅客數量，對暑假中後期的預訂情況持審慎態度。此外，地緣政治因素亦影響旅遊需求，總體而言，公司預料其於美國及香港之市場份額將會下降。



事實上，國泰航空及國泰港龍航空於5月運載的貨物及郵件合共16.82萬公噸，按年減少3.9%，運載率下跌4.7個百分點至63.9%。累計今年首5個月，載貨量按年減少5%至81.51萬公噸，運載率亦累跌4.2個百分點至63.6%。



公司近年業績表現亦欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去五年更累蝕超過256億元。



集團主席史樂山早前已預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求。



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