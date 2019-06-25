陳蓓敏：新城發展銷售理想　目標睇12元

央行會議周過去，國際三大央行表態皆趨向鴿派，紛紛發出信號將採取更多措施刺激經濟。外圍股市受惠做好。本周市場焦點為G20峰會。



上周中美兩國元首皆馬不停蹄會晤鄰國首領。習主席到訪北韓，特朗普接待加拿大總理杜魯多。特朗普言論重點已不是放在貿易上，張牙舞爪力度有所放軟。伊朗擊落美國無人機，也只放言「若伊朗棄核，有商量」，未見暴力式窮追猛打。再加上有消息指特朗普親筆去信北韓金正恩，美朝有望重啟對話。本周美股勢頭傾向鞏固做好。



恒指周一(24日)牛皮，於50天線28,450水平爭持，投資者靜待G20峰會啟示性指引。受惠減息憧憬，香港地產商積極推出新盤，計有會德豐(00020)和港鐵(00066)、新世界發展(00017)及新鴻基地產(00016)等。以上地產股，除卻新世界外，其他公司股價均再追近歷史高位。



在中美貿談有瞄頭，人民幣做好下，相關人民幣資產股份亦見受惠。上半年差不多過去，投資者紛紛尋找上半年業績較佳之選。內地發展商新城發展(01030)早前公布5月合約銷售額逾247億元人民幣，較去年同期升48.8%。首5個月共累計合同銷售額逾928億元人民幣，同比升38%。集團年內積極增加土儲，分別於天津、江蘇、浙江、江西、山東等地區選地。公司估值合理，周一股價做好，成交配合升勢，建議候低吸納，目標價睇12元，跌穿9.24元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者及其客戶持有港鐵)

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