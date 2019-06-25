黃紹基：港零售三大元素均遇挑戰

「人、貨、場」是零售行業的基本組成元素，網購和電商利用互聯網將這三大元素的疆界打破。面對這「新零售時代」帶來的衝擊和挑戰的傳統零售行業，也必須要在這三方面重新定位，尋找新的生存空間。



顧名思義，「人、貨、場」即顧客、貨物和銷售場景，三者在不同的經濟發展年代有不同的位置，如經濟發展年代，「貨」肯定是優先考慮，於是推動工業化生產去降低成本和商品價格。



而香港經歷「沙士」疫症時，市面水靜鵝飛，需要的就是人，內地率先對香港開放國民個人遊，就為香港零售行業帶來超過10年的零售業起飛年代。可是，這「舒適期」在一定程度上令業界放鬆了競爭神經，及至新零售時代來臨，加上曾經的針對內地遊客事件，和內地的經濟調整，香港零售業遂響起警鐘。



當檢視香港零售行業當前的「人、貨、場」時，實在是有點停滯不前，行業要繼續發展，就必須全方位的改善，重新定位和提升。



人方面，統計數據已經反映，訪港遊客人數和消費量並非是正比的。



在上一個消費高峰期，內地遊客消費貢獻大概佔整體消費收入的四至五成。但今日，內地人士的境外消費，已經令中央政府關注，因而採取多項措施吸引消費回流，例如降低進口消費品進口關稅和流轉稅等。



所以，香港零售行業對消費對象有需要重新定位，想吸引哪些消費者呢？同時產生的問題就是，香港用甚麽來吸引目標消費者呢？那就要在「貨、場」方面下工夫了。



「貨」一直是香港零售行業比較出色的一環，自由港加上零售場景遍布全港，為應對競爭，商戶都會從全球採購不同類型的商品去吸引顧客。但今日，香港許多商品的價格都比原產地高，不少內地消費者都曾提出：香港除了方便，偶爾去買點實用商品，或趁大減價和展銷會的熱鬧之外，高檔消費品奢侈品還不如出國去買呢，反正都可以退稅，還順道旅遊呢！



場景方面，香港的競爭優勢更是在下滑。香港曾被形容是一個大商場，走到哪兒都有商店。但這些消費場景，今日就被批評為單一、缺乏新吸引力。



全球經濟已經歷過以需求帶動消費的年代，生活需用品基本上可以透過網購、大賣場去解決。因此，全球最大的零售商，均是由大賣場、電商、折扣店等囊括；這不是香港零售商的競爭方向，由蓬勃一時的快速時尚時裝店都相繼退場就可見一斑。



今日的消費模式，已經由大眾化進入小眾化，消費者愈來愈注重個性化和體驗式的消費，如個性化的商品，和享受不一樣體驗的消費過程。前者，是可以透過加強商品設計、度身訂造，甚至限量的商品去加強競爭力；至於體驗式消費，就需要在場景方面去提升，現時，周邊城市不少商場就出現智能化設施，如以機械人擔任購物導引等新科技服務。



在新消費年代下，一部手機已經是消費場景，一家電商已經可以搜羅來自全球的同類商品，一個程式就知道消費者的興趣和消費習慣。香港的傳統零售業在「人、貨、場」的定位和內容提升，是刻不容緩的。



香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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