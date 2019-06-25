施羅德：新能源生產成本快降至臨界點

可再生能源或將很快對能源價格帶來下行而非上行壓力，從而大幅加快化石燃料被淘汰的進程。



人們為減緩氣候變化影響而付出的努力可能即將到達轉捩點。綠黨候選人在上個月的歐洲議會選舉中獲得大量支持，這促使傳媒廣泛報道氣候變化的相關成本及其對低收入者的倒退影響。報道認為，以提供補貼的形式推廣可再生能源將對社會中最貧窮的群體造成最嚴重影響。這是非常保守的觀點，主要由於其依據的假設不再經得起推敲。



未來十年，我們預期大量廉價的新型可再生能源技術將對能源價格帶來下行而非上行壓力。這將使電動汽車成為比污染型內燃機汽車更廉價的選項。



各國政府經常以大規模解決氣候變化問題是奢侈浪費作為逃避的藉口，這種情況或會發生改變。取而代之的將是一系列共生的社會及經濟政策，這將加快化石燃料被淘汰的進程。



可再生能源的價格現已降至「廉價」水平，但人們的觀念仍然落後。可再生能源在歐洲發電量中達到30%主要依靠納稅人的大量補貼。這些技術最初會使消費者的能源開支增加。然而，在科技發展及市場規模擴大的共同推動下，歐洲大陸各國的無補貼風力及太陽能發電成本已跌至低於平均批發電價的水平。



美國及世界其他地區亦出現同樣的情況。事實上，美國最大可再生能源發展商Next Era Energy的行政總裁James Robo去年預測指，在2020年代初，新建風力及太陽能發電廠的總成本將會低於現有煤炭或發電廠的可變營運成本，屆時舊式發電廠的營運將不再具有經濟效益。



這意味着從現在開始，隨着可再生能源在發電組合中所佔比例不斷提高，可再生能源將對整體電價帶來通縮壓力。電網中消耗的電力將會更多來自較低成本的可再生資源，從而促使較高成本的化石燃料從電力系統中逐漸退出。



隨着電價下跌，電動汽車的成本亦會下降。電池成本正在快速下降，而廉價的電力將促使擁有電動汽車的成本在數年內進一步下降至低於內燃機汽車的水平。



雖然這種轉變趨勢與氣候變化密切相關，但其重要性卻被金融市場低估：投資者似乎不願接受未來出現由可再生能源及能源儲存主導電力市場的局面。



近年來，相關行業及各國政府所持的一個重要觀點是，解決氣候變化問題將造成社會倒退。他們認為發展可再生能源相當於對低收入人士加稅(因為供暖和供電開支佔其收入的比例較高)，但可再生能源目前正使供電及電動交通工具的價格不斷降低，這種事實將會逐漸獲得各國政府的承認。



此外，事實將會繼續證明，那些反對可再生能源發展的人主要是為了保護既得利益或現有資產，而非因為消費者及納稅人的整體利益受損。



然而，無法改變的事實是可再生能源仍僅能夠幫助我們部分地減少2050年前所需降低的溫室氣體排放量。目前，水泥、航天及養殖場等行業尚未對減少各自的排放總量制訂可行的技術解決方案。其他行業(如化學品及許多消費品)已提出解決方案，但實施方面仍然成本高昂及具有通脹效應。



雖然，美國發明家Orville Wright曾提醒我們，「如果我們對各種假設完全信以為真，那麼我們就不會有取得進步的希望。」，但他卻無法克服自己的執念，他曾經說過：「人們永遠無法製造出一種能夠由紐約飛往巴黎的飛行器。」



對於可再生能源，我們目前對未來十年將會發生甚麽有着清晰的認識，更潔淨的電力及更低的交通運輸價格將會不斷推動社會進步。我們目前需要憧憬及相信的是，科技將為我們帶來有助於全面實現零排放經濟目標的其他解決方案。與Orville Wright在1909年時認為從紐約不間斷地飛往巴黎是不可能實現的夢想相比，這是不是更容易達到的目標呢？



施羅德首席投資組合經理 Simon Webber

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