中信銀行(國際)：澳元短期料續區間上落

美國聯儲局在上周的議息會議結束後，一如預期選擇維持其基準利率不變, 由於經濟前景存在很大的不確定性，聯儲局政策聲明中取消對利率政策保持「耐心」的字眼。美國聯邦局主席鮑威爾表示，多數美國聯儲局決策者認爲減息的理據不斷增強。



上周五美國公布的6月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為50.1，不但低於市場預期，亦創近10年新低。美國服務業PMI初值為50.7，亦創2016年2月以來新低。聯儲局表態加上數據欠佳，令到美元指數跌至3個月低位96.146。



上周二澳洲央行公布的會議紀錄顯示，央行認為可能需要進一步下調當前處於1.25%紀錄低位的指標利率，以降低失業率、帶動薪資和通脹，澳元兌美元曾低見0.6840，為1月初以來的最低位。由於市場預期美國將減息，且寄望美國和中國將G20峰會上重啟貿易談判，澳元兌美元上升至0.6950水平。



中美兩國元首將在日本G20峰會期間會晤，市場憧憬中美緊張關係將得以緩和，但認為取得決定性突破的可能性很小。市場預期澳洲央行於今年會將利率下調至1%，到明年初將進一步減息至0.75%。市場預期澳元兌美元短期於0.68至0.70區間上落，但若跌穿0.6830，有機會下試0.67水平。



中信銀行(國際)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。