梁冠業：美國民調左右貿談進程

市場研究顯示，7月底聯儲局減息機會率，從議息結果公布前一天的86%跳升至100%，其中，減息0.25厘的機會率為72%，減息0.5厘機會率為28%。聯儲局在會後聲明中亦刪除了在貨幣政策上保持「耐性」的字眼。聲明指出，美國經濟前景的變數已經增加，聯儲局會採取適當行動來維持美國經濟擴張，暗示將來可以減息。



G20今星期展開，中美雙方最高領導人會面，市場均憧憬會面將可為貿易談判帶來曙光。是次談判為上階段破裂後首次會面，說實在的，雙方大抵都只是作試探式討論，我們預期最終不會有任何實際結果。就算特朗普明言是次貿易協議是雙方都能接受的，但過去中美雙方曾就貿易問題進行過接近10次的談判，最後都無功而回。今次只有短短幾日的會面就可將雙方重新拉回正軌，我們還是覺得有點困難。



不過，有一點值得注意，今次會面是特朗普主動致電習近平，邀請中國重啟會談。我們認為其中一個誘因是民意調查的結果驅使特朗普作出改變。外媒最新民意調查顯示，目前特朗普的支持率均落後於民主黨兩位競任總統初選的大熱。



由於選情落後，特朗普不惜邀請中國重回談判，再者透過減息的舉措刺激經濟，挽回民心。現時距離2020年美國總統選舉只有一年半的時間，任何的動作將有可能打亂特朗普連任總統的計劃，基於這個情況，我們預料中國或有可能於今次談判上略佔上風。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)



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