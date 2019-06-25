美股收市：道指升8點　標指納指微挫

美國股市周一窄幅上落，道指收報26,727點，升8點或0.03%；標指收報2,945點，跌5點或0.17%；納指收報8,005點，跌26點或0.32%。



市場關注中美元首將於周五在二十國集團(G20)峰會期間會面，討論如何應對貿易爭端，投資者入市態度趨於觀望。



對於後市，Lombard Odier首席環球策略員Salman Ahmed指出，目前市場焦點在G20峰會，雖然高風險資產價格上升，但升市持續要視乎峰會能否確認取得突破。



富國銀行證券股市策略主管哈維認為，市場仍未全面反映聯儲局的減息行動，相信股市升勢會持續。他指出，聯儲局轉鴿，孳息曲線開始傾斜，令股市估值相對吸引。



哈利是華爾街大好友之一，給予標指的今年底目標為3,088點，較現時紀錄高出5%，不過他不足兩個月前才轉軚睇好美股，當時稱其標指2,665點年底目標太低。



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