波司登否認沽空報告所有指控　復牌升12%

波司登(03998)復牌，股價曾升12%，高見1.95港元，最新報1.86元，升7.51%，成交金額1億元。



對於被沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)發表報告狙擊一事，波司登否認該報告中之所有指控，認為該報告包含具有誤導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測。



公司指出，在該報告刊發之前或之後，Bonitas均未與公司或董事進行聯繫。公司並無有關與Bonitas相關各方身份之資料，而公司亦從香港證券及期貨事務監察委員會網站上注意到，其並無獲授權在香港進行任何受規管活動，包括提供投資建議。



就報告指控公司於申報財務報表中虛構純利，公司回應指出，該報告並不是將同類項目相比且對中國附屬公司之信用報告之提述引起公眾之混淆。



至於被指控就多次收購向未披露之內幕人士作出多付款項，公司重申，已於各收購公告及孔聖元及其受控實體就遵循上市規則及證券及期貨條例而提交之權益披露表格妥為披露所有所需資料及或關係。



報告指控公司在未收到付款之情況下處置資產，公司指出，對收到之所有付款均可提供文件支持，認為以議價價格處置資產以及買方未支付款項之指控完全不正確。



另外，報告指控公司過往向波司登內幕人士支付巨額紅利，公司指出，該指控屬惡意中傷及毫無根據，公司自於聯交所上市以來，幾乎每年按比例向股東派發現金股息，而派發股息之慣例為股東提供了穩定及滿意之回報，並間接證明公司財務狀況穩健。



公司指出，如對公司及或其股東及投資者造成任何重大損失，公司將保留其所有權利，在適當或必要情況下通過法律或任何其他途徑維護該等權益。此外，公司根據上市規則可於適當時進一步在市場中購回股份。



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