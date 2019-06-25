【市前重點睇】美匯跌穿96　金價續破頂

●美匯指數失守96關，最新跌至95.98水平，離岸人民幣(CNH)回落至6.8744，港匯高見7.8087，圓匯企107.33，歐元升穿1.14水平，英鎊企1.2737。金價高見1,426美元。布油觸及65.79美元，紐油漲至57.83美元。道指期貨上升。



●道指收報26,727點，升8點或0.03%；標指收報2,945點，跌5點或0.17%；納指收報8,005點，跌26點或0.32%。 https://bit.ly/2YbRYa3



●港股ADR指數收報28,332點，跌180點或0.64%。



●美國10年期國債孳息率跌3.97點子，報2.0143厘。



●美國總統特朗普在其社交媒體表示，儘管聯儲局之前提速加息及實行大規模收水，但美國仍正迎接着史上最好的其中一個6月(意指股市升浪)，重申美國需要減息和放水。



●達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，聯儲局在調整貨幣政策之前，應該容許更多「額外的時間」，並指他會留意中美貿易問題、全球增長放緩等因素，會否對美國經濟活動造成實質的傷害。



●紐約期油收報每桶57.9美元，升47美仙或0.82%。布蘭特期油收報每桶64.86美元，跌34美仙或0.52%。



-特朗普周一(24日)簽署行政命令，對伊朗最高精神領袖哈梅內伊實施「強力」的金融制裁，指對方要為伊朗所有危害穩定的行為，負上最終的責任。



●國際金價連升5日，紐約期金收報每安士1,418.2美元，升18.1美元或1.3%，創自2013年8月28日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,416點，升9點或0.12%；法國CAC指數收報5,521點，跌6點或0.12%；德國DAX指數收報12,274點，跌65點或0.53%。 https://bit.ly/2LdA2rZ



●【連蝕4年】壹傳媒全年虧損3.38億港元。 https://bit.ly/2IGf4QM



●國泰盈利預測劈三成。 https://bit.ly/2XouLof



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：貿戰衝擊業績 單月逾百公司發盈警

https://bit.ly/2IGrDvG



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

