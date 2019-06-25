【股民熱話】黃金及比特幣價格齊升　有何啟示？

國際金價近期勢如破竹，自5月中旬見過低位1,275美元後，一連突破1,300美元及1,400美元關。另一方面，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)同期由未到7,000美元抽上近期高11,000美元樓上。金價和比特幣價格齊齊飛升，對投資市場有何啟示？



地緣政治局勢緊張，是金價上升的其中一個原因。事緣美國無人機遭伊朗擊落，美國差點要行動攻擊伊朗，及後宣布制裁伊朗最高領袖，後續發展如何，仍有待觀察。



另一方面，下半年全球可能再次入減息及量寬周期，亦是支持金價上升的因素。美國聯儲局主席鮑威爾在近次會議稱不排除下半年減息。歐洲央行行長德拉吉亦暗示會再度放水。此外，澳洲、新西蘭已先後減息。市場預期下半年中國亦有降準減息的可能。



在貿易戰的大背景下，當全球再次放水，貨幣爭相貶值，即所謂的「貨幣戰」便悄然開打，投資者可能會有「銀紙唔值錢」的疑問。此外，當實際利率持續下跌，持金的機會成本下降，將凸顯黃金的保值需求，帶動金價上升。



事實上，與金融海嘯後的量寬周期不同，如今利率已低企，且有別於與2008年美國次按危機引發金融市場動盪，當時還可靠中國等新興市場增長撐場，如今全球經濟受貿易戰、英國脫歐等不明朗因素持續影響，中國和美國的經濟和債務問題不相伯仲，再來個放水兼貨幣競相貶值，經濟卻愈救愈死，銀紙貶值，通脹重臨，相比起持有企業或政府債券，供應有限且沒有信貸或破產風險的黃金，故能吸引資金目光。



至於比特幣，自2017年見過高位19,511美元後，反覆回落至1年後低位僅3,136美元才告回穩，之後反覆回升，至如今重上1萬美元大關，理論上算是成功應付自誕生以來一次大考驗。另外，有美國電訊商接納以比特幣作為繳費用途，以及最近Facebook擬推加密貨幣Libra，都一定程度增加比特幣的深度及廣度，並提振了虛擬貨幣的投資氣氛。



至於說，迎面而來的全球貨幣戰，以及虛擬貨幣投資熱的捲土重來，是否有着微妙的關係，又是否意味未來的貨幣戰，不獨在於本幣競相貶值，亦在於虛擬貨幣的日趨普及，動搖傳統貨幣的地位，就要放長雙眼等着瞧。



當然黃金會被視為較傳統可靠，但亦正因為如此，風險較高的比特幣，波動亦往往較大，合追求高風險高回報之徒胃口。投資組合除了股票和債券，是否應該分散一點投資，不沾手虛擬貨幣，是否至少都應該買點黃金傍身，值得投資者深思。純以走勢論之，金價短期企穩1,400美元樓上，且別過早估頂。



東方產經專欄作者帥哥

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