亞洲股市：日股偏軟　韓澳股靠穩

亞洲主要股市個別發展，日本央行公布貨幣政策會議紀要，大部分央行委員認為需要時間實現2%的通脹目標，且適合繼續實施寬鬆政策。



日本日經225指數早段跌3點或0.02%，至21,282點。板塊方面，能源股跌1.5%，地產股跌0.8%。個股中，日本精工跌2%，住友不動產、鈴木汽車及日本製鋼所齊跌1%，日產汽車跌0.4%。



建設公司清水建設(Shimizu)擬回購股份，股價升1%。



主要經營咖喱連鎖餐廳的壹番屋(Ichibanya)飆7%。公司第一季度營業利潤按年增41%。



南韓首爾綜合指數升1點或0.08%，報2,128點。美源化學及日進物料升3%至5%，而三星電子則跌0.5%，起亞汽車跌2%。



澳洲悉尼普通股指數升8點或0.1%，報6,754點。板塊方面，醫療保健股靠穩，原材料股升0.4%。個股中，西非資源漲4%，Resolute礦業升3%。



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