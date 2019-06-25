港股跌幅擴大　騰訊失守350　地產股回軟

港股跟隨A股跌幅擴大，恒生指數挫逾200點，暫於28,300水平上落。國企指數跌過百點，主板成交220億港元。



騰訊跌穿350元，最多跌近2%，低見348.8元。中國平安及友邦保險跌1.1%；工商銀行除息，股價跌0.8%，合共拖低恒指178點。



地產股回軟，新世界發展跌1%；信和置業跌0.6%；恒基地產跌0.4%；新鴻基地產跌0.3%。



體育用品股炒上，李寧發盈喜，股價曾飆19%；暫升幅收窄至13%。公司股東非凡中國漲6%。特步國際升半成；安踏體育升1.1%；361度升2%。



金礦股保持強勢，中國黃金升逾6%；招金礦業及山東黃金飆逾5%；紫金礦業升3.5%。





【09:20】騰訊偏軟 金礦股續揚

港股開市偏軟，恒生指數低開65點或0.23%，報28,447點；國企指數低開42點或0.39%，報10,909點。



重磅藍籌窄幅上落，騰訊跌0.5%；建設銀行跌0.4%；工商銀行今日除息，股價低開0.2%；中國平安靠穩；友邦保險高開0.2%；中國移動高開0.3%。



金價續破頂，金礦股做好。招金礦業漲2.9%；山東黃金升2.3%；紫金礦業升0.9%。另外，SPDR金ETF升1.4%。



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