A股快報：全線跌1%　滬指跌穿3000點關

滬深股市全線跌幅擴大至逾1%。滬綜指失守3,000點關，最新跌44點或1.46%，報2,964點；深成指大跌164點或1.78%，至9,047點；創業板指數亦跌26點或1.7%，報1,488點，跌穿1,500點支持位。



板塊方面，鋼鐵及金融股齊跌逾2%，地產股跌1%。





【09:26】A股快報：三大指數偏軟 金融股呈弱

內地股市向下走，滬綜指低開3點或0.11%，報3,004點；深成指低開5點或0.06%，至9,206點；創業板指數低開1點或0.1%，報1,512點。



板塊方面，次新股跌0.6%，金融及鋼鐵股跌0.3%，地產股偏軟；而水泥、石油及釀酒股靠穩，有色金屬股升0.5%。



電魂網絡跌停板。公司昨日(24日)公告兩名股東擬減持；之前9個交易日7個升停板。



杉杉股份高開1%。公司以2,514萬澳元協議受讓Altura的11.83%股份。



中色股份高開近2%。公司與新加坡ISR就馬達加斯加稀土項目合作簽署備忘錄。



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