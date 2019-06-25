【即市分析】有政策護蔭　內房股點炒法？

東方產經專欄作者股博士：內地股市和人民幣靠穩，中資股氣氛回暖，部分資金流入內房股，短線應如何部署？(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



上周廣東省財政廳公布大灣區人才政策，境外人士(包括港澳台)在珠三角9個城市繳納的個人所得稅，上限為15%，其餘則獲大灣區9個城市的政府提供稅務補貼，雖然初期只試行一年，但料對相關地區住屋需求起一定作用。



本周初見碧桂園(02007)、雅居樂集團(03383)、中國奧園(03883)及新城發展(01030)等都升得唔錯，反之大大隻及部署發展地區較分散的中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)等就相對升得較少，唔通今期要買細唔買大？



筆者仍相信，中長線投資內房股，要揀國資背景的大型股份，皆因民企背景企業無論是管治及負債風險相對高。不過，今期資金主炒消息，炒家係睇交投同價位，二、三線股可能更合胃口。好似奧園股價升近幾個月反覆向上，整固一輪後成功突破10元關，走勢不俗。



美銀美林近日就發表研究報告，指奧園業務快速增長、估值吸引，城市更新計劃亦是推動增長的動力，短期催化劑是中期核心盈利增長相信會高於全年增長預期，故重申對其「買入」評級，並將目標價上調至12.2元，以反映上調2019至20年盈利預期，以及更高的合約銷售和利潤前景。



策略上，奧園股價自6月起重新發力，企穩多條主要平均線，MACD牛叉重新擴闊，9日RSI升到上80進入超買區，走勢利好，建議逢低買入，目標價睇12元，跌穿10元止蝕。



另外，新城發展同樣值得留意，股價在本周初已重上10元關，短期若在成交配合下上破前高位阻力10.58元，料可更上一層樓，目標價12元，跌穿10元止蝕。

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