有錢出錢！美國超級富豪聯署呼籲開徵富人稅

美國總統選舉將於2020年舉行，該國19位超級富豪致函呼籲不論是共和黨還是民主黨的總統候選人，支持向包括他們在內的最富有1%美國富豪徵收適度的富人稅。



外媒報道，聯署的超級富豪包括「國際大鱷」索羅斯及其子Alexander、巴郡副主席芒格的女兒Molly Munger及Facebook聯合創始人休斯(Chris Hughes)、迪士尼女繼承人Abigail Disney等。



他們認為通過徵收富人稅籌集的數萬億美元，應該用於應對氣候變化、普及兒童保育、減免學生貸款債務、基礎設施現代化、公共衛生，以及低收入人群的稅收抵免。



信中引述經濟研究員預計顯示，今年美國前0.1%的富豪，其繳交稅金將僅佔他們財富的3.2%，不過收入最低的99%市民，所繳納稅額卻高佔7.2%。該信呼籲「新稅收的資金應該來自收入最高、而非中低收入的美國市民。」



此次並非美國超級富豪公開主張要求政府徵收富人稅，巴菲特曾說他繳付的稅率還不及其員工的一半，因此多次抱怨當局溺愛超級富豪，要求向包括自己在內的富豪加稅。他的主張更促使美國前總統奧巴馬提議對百萬富翁的收入徵收不低於中產階級的稅率，該稅後來被稱為「巴菲特稅」，不過，該提案是僅限於對富人的收入或遺產徵稅，而不是對其整體財富徵稅。該提議最後在共和黨反對下遭參議院否決。



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