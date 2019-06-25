港股格局：陳炳強睇好金礦股有力突破

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，國際金價攀升至每安士1,400美元以上，突破了數年來的阻力，技術層面上可以繼續看好。他指出，黃金ETF以及金礦股，同樣可受惠於金價向上；但陳較為看好金礦股，因金價上升有利公司盈利，所以股價升幅或會優於黃金ETF。



錦欣生殖(01951)周二掛牌，超額認購98倍，陳認為這類形企業不多，看好基本因素；但現時股價已較招股價高出一截，建議投資者可以先行獲利。沒有貨的投資者，如果看好股份前景，或可於股價回吐時再作吸納。



波司登(03998)遭沽空機構狙擊，公司發公告澄清後，投資者回復信心，周二(25日)股價反彈。然而，要重回舊觀或需一段時間，估計短時間內股價會橫行，現時非買入的時機，因股價再向上反彈的幅度不大。



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