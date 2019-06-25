港元拆息︰1星期拆息再創今年高　1個月期升破2.5厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.51厘；1星期拆息逼近3厘，漲至2.99厘，再創今年新高；與樓按相關的1個月期升至2.53厘，呈四連升，亦創近兩星期新高；3個月期報2.44厘。



25/6/2019

隔夜 2.51714厘

1星期 2.99750厘

2星期 2.68714厘

1個月 2.53286厘

2個月 2.44643厘

3個月 2.44767厘

6個月 2.39714厘

12個月 2.40714厘



24/6/2019

隔夜 2.42571厘

1星期 2.91857厘

2星期 2.64857厘

1個月 2.49786厘

2個月 2.41321厘

3個月 2.40661厘

6個月 2.38929厘

12個月 2.40643厘

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