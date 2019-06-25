招行急瀉1成　傳內地私募基金走佬　另憂美國制裁

招商銀行(03968)急挫1成，低見37.5港元，成交逾23億元。多隻內銀股亦下挫，交通銀行(03328)跌4%；青島銀行(03866)跌近5%；工商銀行(01398)跌2%；其他普遍跌逾1%。



內地媒體報道，一家聲稱與招行有合作關係、辦公室設於該行總部的私募基金中金國瑞，在毫無先兆下突然清算旗下產品，實控人承諾還款後人去樓空，受害苦主超過500人，涉及9.4億元人民幣的基金資產化為烏有。



另外，外國媒體報道，美國法官裁定3家內地銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁令的傳召，其中一家可能被禁止接觸美國金融系統。據報，該3家銀行為招行、交行及浦發銀行(600000.SH)，早前被指與一家香港公司有聯繫，而該公司被指為遭制裁的北韓國營朝鮮貿銀行清洗逾1億美元。



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