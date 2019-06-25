【午市重點睇】金價日圓衝高　港匯呈強

●美匯指數在亞洲市持續在96樓下；圓匯升穿107水平，每百日圓兌港元高見7.3算；歐元兌美元突破1.140關；英鎊報1.274。港匯強見7.8056。在岸、離岸人民幣在6.88水平。金價衝高至1,436美元；布油企64.24美元，紐油報57.30美元。道指期貨反覆偏軟。



●港股跌幅擴大，恒生指數半日跌372點或1.31%，報28,140點。騰訊失守350元關。https://bit.ly/2FyBgdY

-招行急瀉1成，傳內地私募基金「走佬」。

-壹傳媒全年虧損3.38億元，股價急瀉逾7%。

-李寧盈喜兼獲大行唱好，股價曾飆19%。

-波司登否認沽空報告所有指控，復牌升12%。

-新股錦欣生殖醫療掛牌曾炒高25%。

-新股創世紀集團以0.65元下限定價。



●【即市分析】有政策護蔭，內房股點炒法？https://bit.ly/2KDfFoA



●【大行報告】Bernstein下調澳門6月博彩收入預測。



●A股快報：滬深三大指數半日收跌1%至2%，滬綜指失守3,000點關。https://bit.ly/2XuCIbu



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2ZNytF9



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至2.51厘；1星期拆息逼近3厘，漲至2.99厘，再創今年新高；1個月期升至2.53厘，呈四連升，創近兩星期新高。



●人民幣中間價下調77點子，報6.8580，呈兩連跌。



●人行未進行逆回購操作。



●全球經貿戰：中美高層通電話，就經貿問題交換意見。https://bit.ly/31UGCJO



●特朗普：只要我想，就有可能炒鮑威爾！



●中國財政部下月首次在澳門發行人民幣國債。



●富士康於越南設廠，首期投資4,000萬美元。



●公司業績：

-亞洲聯合基建全年少賺9%，末期息0.84仙。

-樂聲電子全年多賺1.4%，共派息4仙。



●有錢出錢！美國超級富豪聯署呼籲開徵富人稅。



●英國將無協議脫歐？約翰遜：料議會將支持。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】黃金及比特幣價格齊升 有何啟示？

https://bit.ly/2RxLS1j



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm