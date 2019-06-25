人民幣Hibor：隔夜息升至2.45厘 離岸及在岸價報6.88
2019年06月25日 12:08
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.45厘；1及2星期、1個月拆息由2.77至2.94厘。2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.28厘。
25/6/2019
隔夜 2.45733厘
1星期 2.77183厘
2星期 2.87267厘
1個月 2.94850厘
2個月 3.02500厘
3個月 3.08083厘
6個月 3.13467厘
12個月 3.28000厘
24/6/2019
隔夜 2.41715厘
1星期 2.69200厘
2星期 2.89283厘
1個月 2.93850厘
2個月 3.02300厘
3個月 3.08083厘
6個月 3.16433厘
12個月 3.29600厘
人民幣兌美元報跌，離岸人民幣(CNH)由6.8617，回落至6.8864，最新報6.8835；在岸人民幣(CNY)亦由6.8638，回軟至6.8874，最新報6.8814。
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