人民幣Hibor：隔夜息升至2.45厘　離岸及在岸價報6.88

2019年06月25日 12:08
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.45厘；1及2星期、1個月拆息由2.77至2.94厘。2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.28厘。

    25/6/2019
    隔夜 2.45733厘
    1星期 2.77183厘
    2星期 2.87267厘
    1個月 2.94850厘
    2個月 3.02500厘
    3個月 3.08083厘
    6個月 3.13467厘
    12個月 3.28000厘

    24/6/2019
    隔夜 2.41715厘
    1星期 2.69200厘
    2星期 2.89283厘
    1個月 2.93850厘
    2個月 3.02300厘
    3個月 3.08083厘
    6個月 3.16433厘
    12個月 3.29600厘

    人民幣兌美元報跌，離岸人民幣(CNH)由6.8617，回落至6.8864，最新報6.8835；在岸人民幣(CNY)亦由6.8638，回軟至6.8874，最新報6.8814。
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