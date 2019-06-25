人民幣Hibor：隔夜息升至2.45厘　離岸及在岸價報6.88

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.45厘；1及2星期、1個月拆息由2.77至2.94厘。2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.28厘。



25/6/2019

隔夜 2.45733厘

1星期 2.77183厘

2星期 2.87267厘

1個月 2.94850厘

2個月 3.02500厘

3個月 3.08083厘

6個月 3.13467厘

12個月 3.28000厘



24/6/2019

隔夜 2.41715厘

1星期 2.69200厘

2星期 2.89283厘

1個月 2.93850厘

2個月 3.02300厘

3個月 3.08083厘

6個月 3.16433厘

12個月 3.29600厘



人民幣兌美元報跌，離岸人民幣(CNH)由6.8617，回落至6.8864，最新報6.8835；在岸人民幣(CNY)亦由6.8638，回軟至6.8874，最新報6.8814。

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