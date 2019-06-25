【瑞通推介】恒指騰訊紫金輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望今周舉行的二十國集團(G20)峰會，美股隔晚窄幅上落，道指收報26,727點，升8點或0.03%。



恒指周一(24日)反覆靠穩，收報28,513點，升39點或0.14%，周二(25日)早段回調超過200點，回至28,200點之下，跌穿50天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出約20萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾150萬元，兩者資金流向金額均偏淡靜，反映較多投資者沽貨離場觀望。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,768點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



騰訊控股低開0.5%，其後跌幅擴大至約2%，失守350元關口，單一股份拖低恒指超過50點。周一其好倉淨流出近180萬元，5日累計淨流出超過8,500萬元；同日其淡倉淨流入近400萬元，5日累計淨流入逾3,100萬元。



A股正式納入富時羅素全球指數於周一正式生效，滬綜指於3,000點水平拉鋸，南方A50周一靠穩收市，但未能企穩15元。同時沽空金額有4.29億元，沽空比率達五成。中美元首在G20峰會會晤發展將影響短期A股走勢，周二早段南方A50跌約2%，於14.6元之上水平爭持，處4月尾橫行區間底部，另周一10天線升穿50天線，出現「黃金交叉」利好訊號。周一分別有69萬和29萬元淨流出其好倉和淡倉。



油價因中東局勢緊張而上漲，不過中國石油化工四連升之後，周一略為低收，周二早段逆市於5.3元之上靠穩。環球經濟轉差的憂慮對油價不利，但美國可能下月減息以支撐經濟，或同樣為油價帶來支持。周一有逾130萬元淨流入該股好倉，淡倉同日則有2萬元淨流出。



政局不穩與聯儲局下月減息憧憬亦推升金價，紫金礦業上周連漲4日累升11%，至周一高開於3.3元後反覆回落，以近全日低位3.15元收市，跌幅1.3%，但仍守於多條移動平均線之上。周二早段重拾升勢，升逾4%至3.3元。周一其好倉錄逾60萬元資金淨流入。



本地地產股昨支撐大市向上，新鴻基地產周一收升1.13%，但升幅少於同日收升逾2.8%的同業恒基地產和恒隆地產。新地周一早段於134元水平徘徊，續守穩50天線(132.5元)之上。周一分別有91萬和13萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購證(12418)，行使價29,600點，2019年8月到期，實際槓桿21.8倍。貼價、短期沽證(12436)，行使價27,400點，2019年8月到期，實際槓桿17.9倍



騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.2倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿8倍。



騰訊輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿7.1倍。



南方A50貼價、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、中年期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿6.6倍。



中石化輕微價外、中短期購證(18065)，行使價5.7元，2019年10月到期，實際槓桿9.4倍。輕微價外、中短期沽證(18345)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿6.5倍。



紫金輕微價外、中短期購證(12121)，行使價3.8元，2019年12月到期，實際槓桿6.2倍。



新地輕微價外、中短期購證(16141)，行使價150元，2019年10月到期，實際槓桿12.4倍。輕微價外、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價及行使價27,020點，槓桿比率20.8倍。N類熊證(67859)，收回價及行使價28,980點，槓桿比率37倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率11.7倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率19.7倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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