中環寫字樓呎租209元　連續3年冠絕全球

世邦魏理仕最近發布《全球頂級寫字樓租金調查報告》，報告指出香港中環連續3年蟬聯世界最貴寫字樓市場榜首，儘管租金增幅有放緩的迹象，該區每月呎租仍達約209.3港元。至於香港九龍表現持續強勁，截至今年3月底每月呎租約135.6元，全球排第三。



該行亞太區租戶研究部主管蔡泳嘉表示，亞太地區再一次在頂級寫字樓租金方面為全球樹立新標桿，租賃需求及供應的趨勢令核心商務區租金屢創新高。各大公司試圖以最高品質的辦公環境吸引並留住人才，儘管面臨宏觀經濟放緩及地緣政治等問題，預計這個租金增長趨勢仍將持續至2020年。



整體而言，在該行持續追蹤調查的122個寫字樓市場中，有85個市場錄得租金成本增長。在過去12個月間，全球每一個市場內最佳地段中，最優質寫字樓的租金平均增長3.6%，超過去年的2.4%。而亞太地區錄得3.3%的增長率，是去年漲幅的兩倍。



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