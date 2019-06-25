安永：上半年港IPO集資額695億元　全球排第三

會計師行安永發表首次公開發售(IPO)報告，統計顯示，今年上半年香港共有74間公司上市，籌集約695億港元，IPO宗數按年減少24%，但仍排列全球第一。以集資額計，上半年香港排名第三，僅次於美國紐約交易所及納斯達克交易所，分別集資177億美元(約1,380.6億港元)及145億美元(約1,131億港元)。



安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，主要由於期內十大新股中有3隻在紐交所上市，2隻在納斯達克交易所上市，而香港只佔一席。



他預期，未來市場仍由大型IPO主導，若阿里巴巴等大型IPO在港成功上市，保守估算全年集資額將超過2,000億港元，但由於與美國仍有差距，因此預期全年香港將位列三甲。



對於吸引更多中概股回流，他預期香港上市互聯互通可滿足大型中概股接觸內地市場的需求；小型企業第二上市成本高，較有機會選擇退市再回流，但仍要面對估值差問題。至於與中國存託憑證(CDR)競爭，他指出CDR審批時間表未明，相較之下香港IPO機制更快及更成熟。



若按全球新股市場統計，上半年共錄507宗IPO，涉及集資額達719億美元。他指，在地緣政治不確定性、中美貿易摩擦及英國脫歐在即等不利因素影響下，今年首季度全球IPO表現都有所放緩，但次季仍有不少焦點獨角獸公司上市，估計下半年全球新股市場趨向穩定。



而內地科創板目前排隊企業125間，有3間已獲批上市，安永審計服務合夥人賴耘峰預期，科創板會吸走部分有意來港上市的內地科技初創企業。蔡偉榮補充，港股市場在流通性及集資效率上有優勢，因此亞太區金融市場依然擁有較高地位，科創企業資金需求大，相信會選擇成本更低、更具效率的融資市場，香港監管機構也支持科技、人工智能、區塊鏈等產業，不認為會被其他市場搶走所有IPO。



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