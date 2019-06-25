【高盛推介】招行急跌　博反彈留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，一家聲稱與招商銀行有合作關係的私募基金中金國瑞，在毫無先兆下突然清算旗下產品，據報受害苦主超過500人，9.4億元人民幣的基金資產一夜歸零。



受消息影響，招行急跌近9%，其他內銀股亦下跌，跌幅大致跟大市同步，工商銀行周二除淨，建設銀行則下跌約1%。



投資者如看好希望趁低吸納招行認購證，留意現時市場上的大多數中期證都屬價外，可留意當中較貼價的購證(29950)，行使價41.46元，2019年8月27日到期，實際槓桿13.6倍，兩個月期以上、街貨低於30%產品中槓桿最高。



中年期低面值選擇則可留意招行購證(17921)，行使價46.73元，2019年10月9日到期，實際槓桿11.8倍，低面值、低街貨。



工行認購證方面，現時成交最活躍的條款為行使價6.1元附近、9月份到期的產品，投資者如看好可留意當中槓桿最高的購證(16266)，行使價6.11元，2019年9月25日到期，實際槓桿13.1倍，活躍條款產品中槓桿最高。



投資者如看好建行則可留意中期輕微價外證中槓桿最高的購證(19710)，行使價6.79元，2019年11月12日到期，實際槓桿11.3倍，行使價7元以下、兩個月期以上產品中槓桿最高。



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