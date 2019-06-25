二手成交：元朗屋苑連錄逾千萬元買賣

中原地產分區營業經理王勤學表示，元朗區二手市場交投加快，連錄千萬元成交，當中包括新元朗中心5座中層D室，實用面積780方呎，三房一套連儲物房間隔，叫價1,010萬港元，微減2萬元，以1,008萬元同戶型新高價沽出，實用呎價12,923元。屋苑向來鮮有同類單位放盤，是次成交屬屋苑一年來首宗千萬元成交。



原業主於2009年4月以310萬元購入單位，帳面獲利698萬元，升值約2.3倍。



此外，YOHO MIDTOWN亦錄得9座中層B室成交，實用面積1,029方呎，四房一套連儲物房間隔，叫價1,600萬元，減價20萬元，以1,580萬元沽出，創屋苑分層單位新高，實用呎價15,355元。



原業主以1,202.8萬元購入單位，現轉手帳面獲利377.2萬元，升值約31%。



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