【即市分析】內銀股負面消息纏身

東方產經專欄作者股博士：招商銀行(03968)負面消息纏身，拖累股價急跌8.5%，現報38.65元；其他內銀股亦齊齊受壓，交通銀行(03328)跌4%；建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)分別跌1%至2%。



消息指，一家聲稱與招行有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金「中金國瑞」，日前在毫無先兆下突然清算旗下產品，實控人承諾還款後失蹤，據報涉及超過500名投資者，金額逾9億元人民幣資產歸零。



另一方面，據外媒報道指，一名美國法官發現3家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中蔑視拒絕遵守傳票。市場憂慮美方會否藉此消息制裁內銀，若然真有此舉，不但令中美關係繼續惡化，同時亦會令內銀企業雪上加霜。



招行為內銀股中表現最強的股份之一，股價日前創出42.75元的52周新高，惟今早一舉跌穿多條平均線，並失守40元關，低位曾見37.6元，走勢弱勢已成，暫不宜多手博反彈。至於交行、建行、工行及中行雖然今早跌幅相對溫和，但行業負面因素未除，或會窒礙近日的反彈勢頭，有貨在手亦應先行減磅。

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